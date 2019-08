VIDÉO - "The Voice Kids" : Natihei, 8 ans, a fait fondre les coachs avec son accent tahitien

"Je pense qu'elle m'encourage dans ma tête", s'imagine Natihei avant d'entrer en scène et d'interpréter "L'amour existe encore". Son accent fait évidemment tiquer les coachs qui prennent pourtant leur temps pour se retourner. Amel Bent et Jenifer buzzent presque en même temps, rejointes dans la foulée par Patrick Fiori et Soprano. D'abord surpris de découvrir que le jeune talent vient "de si loin", le coach corse lui demande d'entonner une chanson en tahitien. Tous les quatre louent sa "justesse", à la fois technique et émotionnelle. Mais après une nouvelle distribution de fleurs par sa famille, invitée à le rejoindre sur le plateau, Natihei finit par faire son choix. C'est dans l'équipe de Jenifer qu'il participera à la prochaine étape. Le début d'une belle aventure pour le jeune Tahitien ?