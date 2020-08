VIDÉO - "The Voice Kids" : pour convaincre Maxime, Kendji Girac a repassé son audition à l’aveugle

LE TOUT POUR LE TOUT - Nouveau venu dans l’équipe de coachs formée par Jenifer, Soprano et Patrick Fiori, l’ancien vainqueur de "The Voice" a employé la manière forte pour décrocher son premier talent. Guitare en main, sur un titre de Maître Gims. Ça vous rappelle quelque chose ?

"Je suis fan de Maître Gims mais je suis fier d’être Catalan". Non, cette phrase n’est pas signée Kendji Girac qui avait passé son audition à l’aveugle avec le titre Bella lors de la saison 3 de The Voice il y a six ans. Elle a été prononcée par Maxime, 9 ans, originaire de Perpignan et bien décidé à rejoindre l’équipe de l’interprète de Color Gitano. C’est avec une chanson dans sa langue régionale que le petit garçon tente de séduire le néo-coach.

Dès les premières notes de Tant com me quedara de Jordi Barre, Kendji Girac écarquille les yeux. Il passe la chanson les bras sur la poitrine et finit très ému. "Je ne l’ai jamais vu comme ça", note Nikos Aliagas depuis les coulisses. Le chanteur se retourne en fin de prestation, tout comme Jenifer. "Ecouter ici une chanson en catalan... Je suis ravi, je suis très fier", poursuit le jeune homme de 23 ans, lui aussi originaire de la même région. La connexion se fait d’autant plus vive quand Maxime lui confesse être un grand admirateur de Maître Gims.

"J’ai une histoire incroyable avec lui (…). A ta place, j’ai commencé avec lui", raconte-t-il en pointant le centre de la scène. Suffisant pour donner une idée à Kendji Girac, qui cède son fauteuil au petit garçon pour reprendre Bella avec sa guitare. "On va faire comme si c’étaient les auditions à l’aveugle, je veux revivre ce moment", explique-t-il. Le plateau se transforme en piste de danse pour les coachs et Maxime, qui semble se régaler. Et presque oublier qu'il doit donner le nom de l'artiste qu'il souhaite rejoindre."Tu choisis donc Kendji, tu es sûr ?", lui demande quand même Jenifer. L'ancien vainqueur de The Voice a frappé un grand coup pour décrocher son premier talent de l'aventure. De quoi annoncer une suite animée entre les quatre coachs.

