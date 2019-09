Yoann Riou : "Lorsqu'on m'a proposé Danse avec les stars, j'ai cru que c'était une caméra cachée !"

INTERVIEW - Il sera l’électron libre de la saison 10 de "Danse avec les stars", qui débutera le 21 septembre sur TF1. Le journaliste sportif Yoann Riou a raconté à LCI les coulisses de son arrivée dans le programme. Mais aussi comment il était entré à "L’Equipe" grâce à une histoire d’amour…

J’étais prêt à raccrocher mais de fil en aiguille, elle me prouve qu’elle est bien de TF1 Productions. Et je me dis : ‘'Danse avec les stars', comment est-ce qu’on refuse de ça ?’. Dans la vie, je suis quelqu’un qui va de de l’avant, je n’ai pas peur de l’échec, je n’ai pas honte. La seule condition que j’ai posée, c’est d’avoir l’accord du groupe L’Equipe dont je suis salarié. Je l’ai eue, ils ont été formidables. En revanche à l’époque, je m’apprêtais à faire le marathon de Rome. J’ai donc demandé deux ou trois semaines pour être rétabli physiquement avant de passer le casting.

Yoann Riou : C’est dingue, dingue, dingue, dingue ! (rires) J’étais dans la rue à Boulogne-Billancourt et je reçois un appel d’un numéro que je ne connais pas. D’ordinaire, je ne réponds pas. Mais là, je ne sais pas pourquoi, je réponds. A l’autre bout du fil, il y a une dame avec la voix un peu rocailleuse. Je ne comprends pas bien ce qu’elle me dit mais j’entends qu’elle est de TF1 Productions. Elle me dit ‘Monsieur Riou, est-ce que ça vous dirait de participer au casting de 'Danse avec les stars' ?’. Là, je lui réponds ‘arrêtez vos bêtises, vous ne travaillez pas pour 'Danse avec les stars', je n’y crois pas. Si c’est une caméra cachée, c’est pas drôle’.

Ça a duré 4 heures, avec la danseuse Katrina Patchett qui a été adorable. Parce que si je passe ma vie à bouger, je ne sais pas danser ! On a essayé la valse, le tchacha, j’ai fait une interview face caméra… Deux semaines après, on m’a appelé pour négocier le contrat et on s’est mis d’accord très rapidement.

Ces matches que vous commentez "à l’aveugle" sur L’Equipe TV ont attiré l’attention sur vous, non ?

Ah mais ils ont changé ma vie ! J’étais journaliste de presse écrite à L’Equipe de 2001 à 2016. 15 ans ! J’allais en Italie interviewer des joueurs de foot, des entraîneurs, voir des matches… J’adorais passer 100.000 coups de fils pour un papier. Et puis un jour, on me parle de ce nouveau programme de matches sans image, on me demande si ça me dit d’aller dans la cabine. Un truc qui devait durer trois fois rien. Vous savez, je n’ai pas fait d’école de journalisme, ni de télé. Je n’avais même jamais commenté un match de foot. Et il s’est passé un truc. Je ne pourrais pas vous dire exactement quoi. Mais ça arrive une fois dans une vie ! Je crois que je ne serai jamais aussi heureux dans ma vie que dans ce programme. Ça ne coûte pas un rond à la chaîne, ce n’est que de la passion, de la bonne humeur… Et c’est assez magnifique, à 40 ans, de changer non pas de métier mais de chapitre dans ma vie.

Ce concept, il existait ailleurs ?

J’ai vécu 7 ans en Italie, de 2005 en 2012, et ce programme, ça existe là-bas depuis 30 ou 40 ans, c’est dingue, c’est mythique. Eux, c’est encore plus théâtral. S’il y a un Milan AC–Etoile rouge de Belgrade, c’est un journaliste supporter du Milan Ac qui commente ! Alors que nous, par principe, on est plus neutre. Même si cette année, on va commenter la Ligue des Champions en soutenant PSG, Lille et Lyon.