Le prince George bientôt héros d'une satire animée sur les coulisses de la famille royale

HUMOUR - La plateforme HBO Max diffusera très prochainement "The Prince", adaptation animée d'un populaire compte Instagram parodique qui donne la parole au fils de Kate et William de la plus hilarante des manières.

De Londres à Hollywood.Le prince George fait ses valises et quitte Kensington Palace pour s'installer à la télévision américaine. Le fils aîné de Kate et William, 6 ans, va devenir le héros d'une série animée parodique relatant les coulisses de la famille royale. Son titre ? "The Prince". Le programme sera prochainement diffusé sur la plateforme HBO Max, qui doit être lancée aux Etats-Unis en mai, et puise son inspiration dans l'un des comptes Instagram les plus drôles que vous pourrez lire. Depuis plusieurs mois maintenant, le producteur Gary Janetti ("Family Guy") a transformé son compte Instagram en ode piquante au futur roi d'Angleterre.

Orlando Bloom doublera le prince Harry

Chacun de ses posts imagine la réaction du petit garçon aux différentes actualités de la royauté, livrant des commentaires succulents qui font pouffer de rire plus de 800.000 internautes. La star de "Buffy contre les vampires" Sarah Michelle Gellar et l'actrice Lisa Rinna vue dans "The Real Housewives of Beverly Hills" sont fans. Et on confesse que nous aussi. Gary Janetti n'épargne rien ni personne. La princesse Charlotte, le prince Louis et la duchesse Meghan en prennent notamment pour leur grade. Toujours avec un humour grinçant et piquant.

"Je l'avais oubliée".

"C'est clair qu'ils couchent ensemble".

"Merde. Il est mignon".

"Hey les gars, une place vient de se libérer dans la famille royale".

C'est sur les mêmes bases que devrait donc être développé "The Prince", dont l'écriture sera supervisée par Gary Janetti qui doublera également Baby George. Orlando Bloom prêtera sa voix au prince Harry, Alan Cumming au majordome du prince, Owen et Iwan Rheon ("Game of Thrones") au prince William. Kate, Meghan, Charles et la reine figurent aussi générique. La série est décrite par HBO Max comme une "lecture satirique et décapante de la vie du prince George", qui le suivra "des 775 pièces du palais de Buckingham" jusqu'à "l'école primaire avec des roturiers". Le projet a été lancé bien avant le départ de Meghan et Harry de "La Firme" mais devrait largement profiter des retombées du Megxit.

Delphine DE FREITAS