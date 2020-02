The Voice 2020 - Amaury a surpris avec "La Reine des neiges" : "Je savais que ce serait atypique"

"La Reine des neiges" dans "The Voice" ? Le choix était osé mais a payé pour Amaury. Ce n'est pas tant son look de dandy que sa voix de chanteur lyrique qui a su séduire les quatre coachs de l'émission. Lara Fabian, Amel Bent, Marc Lavoine et Pascal se sont tous retournés sur son interprétation d'un des morceaux les plus tendres du film d'animation Disney, "Je voudrais un bonhomme de neige".

LCI : On voit à l’écran les ultimes secondes avant que les portes ne s’ouvrent. Vous recevez les derniers conseils du coach vocal Pierre-Yves Duchesne et c’est parti. Que se passe-t-il dans votre tête à ce moment-là ?

Amaury : L'intervention de Pierre-Yves a été très importante parce que j'étais un petit peu tendu. Je pensais beaucoup à l'intention que j'allais mettre dans le morceau donc corporellement, j'avais tendance à me crisper. Le soutien de Pierre-Yves et Bruni Berberes (le directeur de casting de l'émission, ndlr) m'a rassuré et m'a permis de penser à prendre du plaisir et à partager le moment avec le public.

Vous dites vouloir faire "retomber tout le monde en enfance". Vous ne seriez pas un peu le Peter Pan de "The Voice" ?

(Il rit). Je ne veux pas entrer sur le terrain de la psychanalyse avec Peter Pan. En revanche, oui, l'enfance a une part très importante dans mon appréhension de cette chanson. Ce morceau me rappelle la mienne avec mes sœurs. C'est quand même une histoire de fratrie là-dedans. Je souhaite faire retomber tout le monde en enfance à travers ce que j'ai vécu.

Vous passez votre audition avec "Je voudrais un bonhomme de neige". C’est une prise de risque plutôt culottée !

Et oui ! On m'a souvent dit que cette chanson serait plutôt adaptée pour "The Voice Kids". Mais elle a une double audace. Elle a cette esthétique plutôt enfantine qui détonne avec les candidats qui présentent des morceaux de rock, de hip-hop, etc. Je savais qu'au niveau stylistique, ce serait atypique. Mais c'est surtout un morceau qui est vocalement très difficile à appréhender pour un homme adulte, car il est à la base chanté par une petite fille. Ça m'a vraiment permis d'explorer des terrains vocaux très sensibles et en même temps très acrobatiques. C'est pour ça que cette chanson me plaisait beaucoup.

Pourquoi ne pas avoir opté pour la plus célèbre "Libérée, délivrée" ?

Justement parce que ce genre de chansons est très attendu. Plein de gens l'ont faite bien mieux que je ne l'aurais faite. J'avais vraiment une connexion spéciale avec "Je voudrais un bonhomme de neige", qui était bien plus naïve et enfantine que "Let it go".