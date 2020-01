"The Voice 2020" : bouleversée par sa reprise de "Je t'aime", Lara Fabian vient chanter avec Yasmine

"Yasmine, tu as de la chance. J'en ai fait des castings où je me suis tuée sur Lara Fabian et elle n'est pas venue chanter avec moi, elle n'est pas venue me faire un câlin. Donc franchement, tu es une belle chanceuse ce soir", lui assure Amel Bent. "Tu ne dois pas être déçue qu'on ne se soit pas tous retournés", poursuit Pascal Obispo en évoquant "le cadeau" que lui a fait Lara Fabian. La chanteuse belge se montrera encore plus généreuse au moment de raccompagner la jeune femme auprès de ses amies. "Je te propose 1h30 de cours de chant avec mon professeur Pierre-Yves. On va trouver un moment tous les trois entre maintenant et la fin de l'aventure", lui annonce-t-elle. Quand on vous dit qu'il n'y a pas que les gagnants qui sortent victorieux de cette émission...