Marc Lavoine s'installe dans le fauteuil de "The Voice" : "Le mot coach est un peu ambitieux"

Le timing ne pouvait pas être meilleur pour endosser son nouveau rôle de coach. "L'aventure 'The Voice' s’intègre exactement dans la dynamique que j’ai choisi de suivre : c’est artistique, c’est exigeant, c’est pour le plus grand nombre avec une forme d’excellence", insiste-t-il. Dans la neuvième saison du programme, baptisée "The Voice 2020" et qui démarre ce samedi 18 janvier sur TF1 , il retrouve "des camarades qu'il connaît bien". Amel Bent a déjà participé à "The Voice Kids", Lara Fabian a livré ses conseils dans "La Voix" au Québec et Pascal Obispo reprend possession du fauteuil qu'il occupait il y a deux ans.

On n’a pas toujours eu bons moments avec Pascal Obispo. Il le sait, je le sais. On a au moins cette chance, c’est de se dire la vérité. - Marc Lavoine

Mais entre ce dernier et Marc Lavoine, les relations ont parfois été tendues par le passé. "On n’a pas toujours eu bons moments tous les deux. Il le sait, je le sais. On a au moins cette chance, c’est de se dire la vérité. On s'était retrouvé sur 'Taratata' pour le Téléthon et on avait reflirté un peu. Là, il y a des gens qui sont venus sur le plateau et qui ont révélé Pascal dans ses positions, dans son passé, dans son chemin. Qui ont révélé des parties de lui que je ne connaissais pas. Je suis heureux de le voir comme ça, il fend l’armure. Je l'ai re-rencontré".

"The Voice 2020" lui a également permis de se connecter avec d'autres artistes, de manière parfois inattendue. "C’est une phrase de Lacan qui dit : 'Le désir, c’est le désir de l'autre'. De temps en temps, tu as un talent qui vient pour telle personne puis il sent que son désir devient le tien. Il y a une sorte d’échange qui est incroyable et c’est génial. J’ai envie d’y retourner là", glisse-t-il.