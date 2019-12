Nouveaux coachs, nouvelles règles : "The Voice" fait peau neuve pour sa saison 9

"Polymorphe" pour Lara Fabian. "Humaine" pour Pascal Obispo. "Authentique" pour Marc Lavoine. "Explosive" pour Amel Bent. Quand on leur demande un seul mot pour décrire cette saison 9, les nouveaux coachs de "The Voice" sont aussi différents que complémentaires. A l'image des talents qui ont défilé devant eux lors des auditions à l'aveugle, dont TF1 et ITV Studios ont présenté de premiers extraits lundi 9 décembre. "100 talents, 100 claques vocales âgées de 16 à 76 ans", souligne Rémi Faure, directeur des programmes de flux de TF1, avant que le noir ne se fasse dans la salle de projection.

"Ça recommence, je suis chez les grands !" s'enthousiasme Amel Bent, qui vient de laisser son fauteuil dans l'édition Kids à Kendji Girac. Un jeune homme en combinaison s'approche sur scène, s'installe au piano et laisse la magie opérer sur une version toute personnelle d'un morceau d'un grand nom du rap français. Comme l'impression de revivre la même folie qu'avec Gjon's Tears qui avait bluffé les quatre professionnels l'an dernier .