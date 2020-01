"The Voice 2020" - Maria : "Je me sens encore plus forte que quelqu’un qui voit"

Accompagnée en musique par cinq de ses sept enfants, la chanteuse irlandaise a bluffé les coachs lors de son audition à l'aveugle. Une étape qui n'a jamais aussi bien porté son nom. "En fait, c'est moi l'aveugle dans l'histoire", a-t-elle lancé à Amel Bent, Marc Lavoine, Lara Fabian et Pascal Obispo. Ces deux derniers n'ont pas pu retenir leurs larmes. Et on confesse que nous non plus... Pour LCI, Maria, qui a perdu la vue à l'âge de 9 ans, se livre en détails - avec son délicieux accent - sur sa bouleversante prestation.

La vie envoie parfois de jolis clins d'oeil. Samedi, alors qu'elle était aux côtés de sa fille qui soufflait ses 25 bougies, Maria a aussi eu une oreille attentive du côté de TF1. "C'était prévu qu'on fasse la fête. On ne savait pas qu'on passait dans 'The Voice' pour la première de la saison. On va être en famille avec le gâteau d'anniversaire. On va célébrer cette fabuleuse expérience qu'on a vécue tous ensemble", nous a glissé au téléphone cette mère de famille au tempérament inégalable, quelques jours avant la diffusion de son passage dans l'émission samedi 18 janvier.

LCI : Vous dites que "chanter, c’est [votre] façon de voir". Qu’avez-vous vu lors de votre audition ?

Maria, talent de "The Voice 2020" : Je me souviens très bien de ce silence quand je suis arrivée sur scène. Mon mari m’accompagne, je sais que mes enfants sont derrière moi. Les portes se sont ouvertes et j'ai eu l’impression de sortir de mon corps, comme si je volais. Quand mon fils Brian a commencé à la guitare, j'ai senti cette énergie du public. J’ai perdu la vue à 9 ans mais mon cerveau voit. Donc c'était comme si je voyais le public, mes enfants, les instruments. C’était comme si j’étais montée au ciel. C’est très bizarre comme sentiment. C'était sublime, magnifique. Quand les docteurs m’ont annoncé que j'étais aveugle en me disant : "Tu vas vivre dans un institut pour aveugles. Tu vas devenir opératrice téléphonique", je me suis mise debout. Je n’avais aucune envie de changer de vie. Je me suis dit qu’un jour j’allais devenir comme Barbra Streisand. Je n’ai pas besoin de mes yeux pour chanter. Chanter, c’était mon rêve depuis toute petite et là je l’ai réalisé en famille.

Vous entendez le son du buzzer mais vous ne savez pas qui se retourne. Qu’est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là ?

Non, non, sur scène on n’entend rien ! Même les enfants ne s'en sont pas rendus compte et ils voient pourtant clair comme vous (elle rit). Ils m’ont dit : "Maman, le public est debout, Lara pleure !". Tous les coachs ont parlé mais comme les règles ont changé cette année et qu'ils prennent tous la parole même si le talent n'est pas sélectionné, j’ai soufflé dans l’oreille de mon fils aîné : "Qu’est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ?" Il m’a dit que Pascal et Marc s'étaient retournés, mais il n’a pas eu le temps de me dire que Lara aussi. Je lui ai demandé : "Est-ce qu’il y a Lara ? Est-ce qu’il y a Lara ?" Il m’a dit : "Oui, oui". Et là, c’était impressionnant ! Je voulais vraiment qu’elle se retourne.

Pourquoi vouliez absolument rejoindre l'équipe de Lara Fabian ?

Elle a chanté à l’Eurovision en 1988 à Dublin pour la Belgique. J’avais représenté l’Irlande quelques années avant. On a à peu près le même âge, pas la même voix mais un peu le même style. Elle est très bienveillante, très sensible. Des quatre coachs, c’était celle qui me correspondait le mieux, celle qui pouvait m’amener quelque chose de plus. Si je dois aller plus loin, c’est elle qui m’y emmènera.