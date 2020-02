Matteo, le chanteur lyrique de "The Voice" : " J'aime bien jouer avec les ambiguïtés"

Oui, je pense que j'ai relâché toute la pression que j'avais accumulée ces derniers temps. En fait, il y a 2 ans, quand ma carrière a commencé à vraiment décoller, ma mère a eu un cancer. Et comme elle est tout pour moi, mon manager, mon socle, ça a été une période compliquée car je devais garder le sourire sur scène alors que j'étais dévasté. Là, elle est guérie depuis presque 1 an.

Ça fait 10 ans qu'on me répète que je devrais me présenter à "The Voice", mais je ne pensais pas que c'était fait pour moi. Je suis chanteur d'opéra, contre-ténor professionnel et j'ai déjà une carrière lancée au Moyen orient et en Europe. Mais c'est Bruno Berberes, le directeur de casting de "The Voice", que j'ai rencontré au cours d'un événement caritatif qui m'a poussé à me présenter. J'ai dit oui et je me suis jeté dans l'inconnu.

Il se disait que "The Voice", ce n'était pas pour lui. Matteo, chanteur lyrique de 34 ans, s'est qualifié ce samedi 29 février lors de la dernière session des auditions à l'aveugle de "The Voice". Son interprétation de "La Wally" d'Alfredo Catalani (l'opéra remis à l'honneur par le film "Diva" de Jean-Jacques Beineix) a bluffé les quatre coachs qui se sont tous retournés. Originaire du Liban, le chanteur qui a déjà une belle carrière derrière lui a été submergé par l'émotion à la fin de sa prestation. Il revient sur ce moment "hors du temps ".

Pouvez-vous chanter autre chose que du classique ?

Oui, j'ai une voix assez versatile et je peux m'adapter à de la pop ou a du rock. J'ai déjà fait des shows pop opéra avec une voix chantée normale, comme on dit. On va essayer d'exploiter tout mon spectre vocal.

Vous avez eu une pluie de compliments. Qu'est-ce qui vous a le plus touché ?

Je suis habitué aux compliments concernant ma voix. Mais ce qui m'a le plus touché c'est quand Marc Lavoine m'a dit que je venais d'un très grand peuple. Je suis Libanais, et nous sommes aujourd'hui en pleine révolution. Et ma révolution à moi c'est être ici à "The Voice" et de recevoir tous ces compliments.

Vous avez décidé de rejoindre l'équipe de Lara Fabian. C'était un choix prévu à l'avance ?

Non, c'était un choix de dernière minute. En fait je pensais repartir avec Pascal ! J'étais curieux de voir ce qu'il allait faire avec une voix comme la mienne. Mais à la dernière minute, j'ai choisi Lara parce que je me suis souvenu d'un épisode particulier de ma vie. À 15 ou 16 ans je l'avais vue en concert et c'est grâce à elle que j'ai découvert un air de la Traviata. Elle l'avait tellement bien chanté que je suis allée ensuite écouter la vraie version chantée par Callas et tant d'autres. Je me suis dit que je lui devais d'aller avec elle.