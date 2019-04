Leona Winter ("The Voice 8") : "Je m’attendais à des réactions négatives après ce qu’a connu Bilal Hassani"

La suite ? Les téléspectateurs la découvriront dans les prochaines semaines. Elle leur donne d'ores et déjà rendez-vous en dehors du petit écran pour un "concert intimiste" le 6 mai, au Réservoir à Paris. Elle promet aussi "des chansons où elle se lâchera davantage et où le public pourra participer". Quand on lui demande si rejoindre une émission comme "RuPaul's Drag Race", concours de drag-queens diffusé sur Netflix, pourrait faire partie de ses projets, elle fait un gros "non" de la tête. "Tout ce qui est humour et piques, ce n’est pas mon style et ce n’est pas mon personnage. En anglais encore moins", dit celle qui est beaucoup plus à l'aise en espagnol, qu'elle maîtrise à la perfection. "Pourquoi pas ne pas lancer un programme similaire en France d’ailleurs ? On a de très belles personnalités et de très beaux artistes transformistes. Il faudrait y penser !", lance-t-elle à l'attention des producteurs télé. Le message est passé !