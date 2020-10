Sarah, Naomi, Ema, Rania, Enzo... découvrez les finalistes de "The Voice Kids"

CONCOURS - Ils sont huit à s'être qualifiés ce samedi soir pour la finale de "The Voice Kids" qui se tiendra le samedi 10 octobre en direct sur TF1.

Parmi eux se trouve le gagnant de "The Voice Kids". Ce samedi soir, TF1 diffusait la demi-finale de son télécrochet version enfant. Au l'issue de cette soirée riche en émotion, huit talents se sont qualifiés pour la grande finale qui se tiendra ce samedi 10 octobre en direct sur la première chaîne. C'est l'équipe de Jenifer qui a ouvert le bal avec Lisandro, Lohi, Sarah et la petite Léna, la benjamine de cette édition âgée de 7 ans. La coach a choisi de garder Lisandro, qui a fait le show avec sa reprise de One Way or Another de Blondie et Sarah, qui a livré une prestation bluffante sur I Put a Spell on You, de Nina Simone. Du côté de l'équipe de Partick Fiori, il y avait aussi du lourd avec Alice, Rebecca, Samvel et Ema. Le coach a décidé d'envoyer en finale deux filles : Alice, qui a choisi le très dansant Conga de Gloria Estefan et Ema, qui a joué la carte de l'émotion avec Memories, de Barbra Streisand.

Chez Kendji, deux filles et deux garçons étaient en lice : Naomi, Jody, Chiara et Abdellah. Et le nouveau coach a été paritaire puisqu'il a jeté son dévolu sur la merveilleuse Naomi qui nous a collé des frissons avec sa reprise de I'll Never Fall in Love Again de Lady Gaga et sur Abdellah qui avait opté pour Lettre à France de Michel Polnareff.

Et enfin, dans la team Soprano, ce sont Rania, Enzo, Zoé et Timéo qui ont livré de jolies prestations. Au final, c'est Rania avec S.O.S. d'un terrien en détresse de Daniel Balavoine et Enzo et sa reprise de Loose Yourself d'Eminen qui ont tiré leur épingle du jeu.

Rania Hoballah