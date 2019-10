VIDÉO - "The Voice Kids 6" : découvrez les talents qualifiés pour la finale

DERNIÈRE LIGNE DROITE – Ils étaient 16, quatre par équipe, à prétendre à une place pour la grande finale en direct du télécrochet de TF1 qui se tiendra vendredi 25 octobre. Mais combien ont décroché leur ticket pour l'ultime étape ? On vous fait le récap’ de la demi-finale.

Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes pendant huit semaines. Alors il ne fallait pas se rater avant la dernière marche, ce vendredi 18 octobre, pour la demi-finale de la saison 6 de "The Voice Kids". Seize chanteurs en herbe, âgés de 8 à 16 ans, ont pris part à cette ultime émission avant le grand direct de la semaine prochaine qui couronnera le successeur de la petite Emma. Ils sont venus interpréter un par un un titre de leur choix pour tenter de convaincre Amel Bent, Jenifer, Soprano et Patrick Fiori de les garder. Quatre talents par équipe mais une seule place qualificative. Mais une fois le finaliste choisi, rien n'était perdu pour les trois autres. Car les coachs disposaient du joker "talent volé" qui leur permettait de chiper le candidat d'un autre parmi les trois restants.

Equipe Amel Bent

Les prestations Kylian, 12 ans, a donné le coup d'envoi de la demi-finale avec "une chanson qui a un peu de pep's", "Voler de nuit" de Calogero. Encore une fois "touchée" et "bousculée" par sa performance, Amel Bent se dit "trop fière" de son petit protégé. L'émotion sera la même au moment d'entendre Antonia, 10 ans, reprendre "The Power of Love" de Céline Dion... mais en espagnol ! "Tu as la voix d'un ange", lui lance la coach. Le showman Matthias, 12 ans, s'attaque lui à "Earth Song" de Michael Jackson. Quant à Ali, le petit prodige de 12 ans venu du Maroc, il a choisi "All The Man That I Need" de Whitney Houston. Et décroche une standing ovation de tout le plateau. Le choix du coach Sans surprise, Amel Bent décide de poursuivre l’aventure avec Ali, qui avait déjà fortement impressionné lors de son premier passage sur scène. Mais Patrick Fiori ne résiste pas au bonus du "talent volé" et vient chercher Antonia, qui aurait dû rejoindre son équipe dès le départ si Soprano n'avait pas bloqué le Corse lors des auditions à l'aveugle.

Equipe Jenifer

Les prestations Notre coup de coeur des auditions à l'aveugle, le jeune Tahitien de 8 ans Natihei, vient chanter l'amour avec "Never Enough", extrait du film "The Greatest Showman". Jenifer est sous le charme de ce "côté pur". Le jeune rappeur Esteban, 14 ans, reprend "La Pluie" d'Orelsan et Stromae. Et sort sa trompette entre deux couplets. Sa coach le remercie d'avoir "répandu sa bonne humeur et sa cool attitude". Lola, la diva de 12 ans, essaie elle de faire aussi bien que Mariah Carey avec son tube "Without You". Puis vient le tour de Justine, 15 ans, avec un premier titre en français, "Dis-moi" des BB Brunes. Le choix du coach Jenifer et son "cœur qui palpite" optent pour Natihei qui sera donc le finaliste de la Corse. Malheureusement pour les trois autres, aucun n'est repêché par les coachs.

Equipe Soprano

Les prestations De la soul, du rap et des musiques du monde. L'éventail des genres est large dans l'équipe du Marseillais qui aura fort à faire pour départager ses talents. Fannie, 15 ans, se lance sur "Crazy" de Gnarls Barkley. La petite sœur spirituelle de Diam's Lilou, 14 ans, "se révèle" avec "Avant qu'elle parte" de Sexion d'Assaut, selon Amel Bent. Le jeune Soan, 11 ans, qui avait séduit les coachs avec une chanson traditionnelle réunionnaise, rend hommage à Bob Marley avec "Redemption Song". Et donne des frissons à l'ensemble des coachs, séduits par l'impact de son interprétation. Puis vient la solaire Talima, 12 ans, qui donne toute son énergie au "Papaoutai" de Stromae. Le choix du coach Décision difficile pour Soprano qui continue l'aventure avec Talima. Mais retournement de situation, ce n'est pas un mais deux coachs qui veulent lui voler des talents ! Jennifer intègre Lilou à son équipe, Amel Bent Soan à la sienne. Seule Fannie suivra la finale à la télévision...

Equipe Patrick Fiori

Les prestations Le rockeur Michel, 13 ans, met l'ambiance dans le public avec sa performance énergique sur "We Will Rock You" de Queen. Manon, 15 ans, s'attaque elle à un classique parmi les classiques, "Quand on n'a que l'amour" de Jacques Brel. Un passage sur scène qui se termine en larmes pour tout le monde. Ghali, 13 ans, enchaîne avec "Je m'en vais" de Vianney pour sa sœur qui a quitté le Maroc pour la France. Et puis vient la séquence la plus impressionnante, selon nous, de la soirée. Le Québécois de 15 ans Philippe et ses cinq octaves relèvent le défi du "Bohemian Rhapsody" de Queen. En faisant toutes les voix, s'il vous plaît ! Le choix du coach L'émotion a pris le dessus chez Patrick Fiori qui donne sa chance à Manon pour la finale. Mais Philippe est finalement repêché par Soprano. "C'est impossible qu'un talent comme lui ne soit pas en direct, tu es obligé de rester", lui affirme le Marseillais.

On retrouvera donc en finale la semaine prochaine : - équipe Amel Bent : Ali, Soan - équipe Jenifer : Natihei, Lilou - équipe Soprano : Talima, Philippe - équipe Patrick Fiori : Antonia, Manon Retrouvez toutes les vidéos "The Voice Kids" sur le site officiel de l'émission

