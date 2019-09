VIDÉO - "Tu n'as rien de banal" : Lilou, 14 ans, a déjà laissé son empreinte sur "The Voice Kids"

MESSAGE PERSONNEL - Cheveux courts et casquette sur la tête, l'adolescente de 14 ans était ravie de participer aux auditions à l'aveugle. Pourquoi ? Parce que "ce soir, je ne serai jugée que sur ma voix et non pas sur mon style vestimentaire, mon apparence et c’est mieux", a déclaré celle qui a fait danser les coachs avec une reprise de Nekfeu.

Son frère la décrit comme "quelqu'un de réservé qui se dévoile de plus en plus avec la musique". Alors quoi de mieux comme registre que le rap pour jouer avec les mots et s'exprimer ? Lilou, 14 ans, s'est présentée aux auditions à l'aveugle avec "On verra" de Nekfeu. Et avant même d'entrer sur scène, elle n'a pas caché sa satisfaction de chanter face à des fauteuils retournés. "Ce soir, je ne serai jugée que sur ma voix et non pas sur mon style vestimentaire, mon apparence. Et c’est mieux", explique celle dont le look masculin lui a déjà valu des incompréhensions. "On me prend toujours pour un garçon", explique l'adolescente originaire du Mans.

Cette prestation m’a appris qu’on peut chanter ce qu’on veut, l’essentiel c’est d’être soi-même et on s’en fiche des gens - Lilou

"Je ne m’habille pas avec des petites robes, des petites jupes. Je n’aime pas, ça ne me correspond pas", poursuit celle qui adore Diam's et Justin Bieber. "Ce n'est pas parce qu’on est différent qu’on ne peut pas y arriver", assure Lilou à Karine Ferri avant de se présenter sur le plateau. La musique se lance, les phrases s'enchaînent à un rythme effréné et séduisent Soprano et Patrick Fiori, qui buzzent en même temps. Le rappeur marseillais salue son "flow qui déchirait" et s'enthousiasme de ne pas avoir été bloqué cette fois, comme ça avait été le cas lors du passage d'Esteban, qui avait lui aussi repris du Nekfeu la semaine dernière.

Jenifer, qui s'est aussi retournée, a aimé "la voix, le rythme". "Je te découvre, je découvre ton physique aussi. Tu n’as rien de banal. Tu es le résumé de tout ce que j’aime", lui dit-elle. Patrick Fiori, qui s'énerve avec le sourire de ne "pas pouvoir en placer une dans cette émission", affirme que Lilou l'a "régalé". "Je voudrais te proposer autre chose en gardant qui tu es, faire un pont musical entre ce que tu sais et ce que tu ne connais pas encore", avance-t-il. Mais c'est finalement l'équipe de Soprano que la jeune rappeuse choisit de rejoindre. Elle repart de cette première étape avec son ticket pour la suite de l'aventure, mais surtout avec une nouvelle certitude. "Cette prestation m’a appris qu’on peut chanter ce qu’on veut, l’essentiel c’est d’être soi-même et on s’en fiche des gens", glisse-t-elle. On ne peut qu’acquiescer.

Delphine DE FREITAS