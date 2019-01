Que devient Christopher Lloyd, l'éternel Doc Brown de "Retour vers le futur" ?

Si Robert Zemeckis répète régulièrement qu’un "Retour vers le futur 4" n’est pas à l’ordre du jour, Christopher Lloyd reste ouvert à l’idée. "J’adorerais être dans un quatrième film, s’ils peuvent trouver la bonne idée pour prolonger l’histoire et faire aussi bien que les trois premiers", déclarait-il l’été dernier au Phoenix New Times. On se rappelle qu’à la fin de la première trilogie, Doc Brown était parvenu à créer une nouvelle machine à remonter le temps après la destruction de la Deloran. Et s’envolait pour de nouvelles aventures avec Clara, son épouse rencontrée au Far West.





Malins, des fans de la saga s'amuseront même à créer une fausse bande-annonce d'un 4e épisode qui piégera plus d'un internaute...