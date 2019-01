"Retour vers le futur" : il était une fois Eric Stoltz, l'homme qui était Marty McFly avant Michael J. Fox

Reste que sa carrière est plus qu'honorable. Au cinéma on l'a vu dans Killing Zoe de Roger Avary et Pulp Fiction de son compère Quentin Tarantino ou encore L'Effet Papillon avec Ashton Kutcher. Mais c'est à la télévision qu'il travaille le plus régulièrement, en qualité de comédien - de 2009 à 2010, il tenait le rôle principal de Caprica, la série de SF inspirée de l'univers de Battlestar Galactica - mais aussi de réalisateur de séries comme Grey's Anatomy, Glee, et plus récemment Nashviille et Murder. Bref le Marty d'hier a su s'inventer un futur...