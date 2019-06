Trois bonnes raisons de regarder "Mouche" avec Camille Cottin sur Canal+

ON AIME - Politiquement incorrecte, plein d'humour et divertissant, "Mouche", diffusée depuis lundi 3 juin, est la série qu'il ne faut pas manquer. Derrière la caméra, Jeanne Herry, la réalisatrice de "Pupille" et de certains épisodes de "Dix pour cent". Devant, l'actrice française Camille Cottin dans un rôle qu'on dirait écrit pour elle.