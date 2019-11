Une première à télé française sur TF1 ce soir : Canteloup en "morphing", en quoi consiste cette technologie ?

Il est capable d’imiter à la perfection des dizaines de voix, de Céline Dion à Emmanuel Macron. Et, par dessus-tout, de leur faire dire n’importe quoi pour le plus grand plaisir des téléspectateurs. Ce lundi soir à 20h50 sur TF1, Nicolas Canteloup prendra à l’écran les traits des personnalités qu’il imite, repoussant encore d’un cran l’illusion. Ce tour de passe-passe n’a pas demandé une débauche de moyens empruntés à l’industrie du cinéma : il repose sur une technologie relativement accessible, basée sur le "machine learning" (ou "apprentissage machine", en bon français). Lequel permet de modifier une vidéo, en faisant par exemple dire à quelqu’un une phrase qu’il n’a pas prononcée, en reconstituant sa voix. Ou bien encore, comme ici, de remplacer un visage par un autre, une technique plus connue sous le nom de "morphing".

"Concrètement, nous avons croisé le visage de Nicolas Canteloup avec celui de dix personnalités, en nous servant d’une technologie d’intelligence artificielle développée en interne", explique Jean-Marc Dumontet, le producteur de l’humoriste, joint par LCI. Pour procéder à cette métamorphose, les équipes de JMD Productions ont dû fournir à la machine des centaines d’images et plusieurs dizaines d’heures d’interviews filmées pour analyser les traits de chaque personnalité. "Ensuite, nous les avons superposés, l'une après l'autre, sur les images tournées pour l'émission (ndlr : comme les autres, l'émission de ce soir a été enregistrée avant sa diffusion). Lorsque Nicolas parle, la bouche et les dents, mais aussi les expressions faciales, sont celles de la personne qu’il est en train d’imiter", explique-il. Et le résultat est assez sidérant.