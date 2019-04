VIDÉO – "Cuisine Impossible" ce soir sur TF1 : Juan Arbelaez et Julien Duboué nous présentent leur drôle de défi culinaire

"Je n'allais pas l'envoyer dans un pays chaud où il y a de la coriandre et du citron", s'amuse de son côté Julien Duboué, qui a choisi d'expédier Juan Arbelaez à Reykjavik en Islande, tandis que lui s'est retrouvé à Fes, au Maroc, où il n'avait jamais mis les pieds auparavant. Une fois sur place, les chefs ont 24 heures pour faire les courses (s'ils parviennent à trouver un supermarché) et reproduire la recette d'un chef local dans le restaurant de celui-ci. Et ce sont les habitués du restaurant viendront tester le repas. Un sacré défi qu'ont relevé les deux chefs, sans jamais se départir de leur sens de l'humour.





"Cuisine Impossible", vendredi 12 avril à 23 h 15 sur TF1.