Nouvelles têtes, hymne de Vianney, thématique du show : ce que les Enfoirés vous réservent vendredi soir sur TF1

Aux côtés des figures incontournables comme Jenifer, Liane Foly, Partick Bruel, Claire Keim, Patrick Fiori, Zazie, Mimie Mathy, Lorie, Michaël Youn ou encore Tal (pour ne citer qu'eux), des petits nouveaux feront leur entrée. Il s'agit d'Isabelle Nanty, Pauline Lefevre, Ary Abittan, Malik Bentalha, Claudio Capeo et Slimane. Le champion du monde de football Kylian Mbappé et le sélectionneur de l'équipe de France de football Didier Deschamps viendront faire une apparition, tout comme Florent Pagny et les Inconnus. Didier Bourdon, Pascal Légitimus et Bernard Campan reprendront leurs plus grands tubes, d’"Auteuil Neuilly Passy" à "Isabelle a les yeux bleus".