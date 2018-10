L'incroyable histoire de Sophie Serrano, cette maman dont s'est inspiré TF1 pour sa fiction "Ils ont échangé mon enfant"

Les deux familles essaient de créer un lien, elles apprennent à se connaître mais rapidement, les choses deviennent ingérables. "Je n'ai pas réussi à trouver ma place. (…) On n'a pas réussi à l'inventer et c'est une torture. Pareil de l'autre côté. Il faut accepter ce qui est arrivé : elle a une maman, et je ne peux pas prendre sa place. C'est terrible", conclut avec tristesse Sophie Serrano aujourd'hui maman de trois autres enfants autres enfants âgés de 20, 14 et 2 ans. Les deux familles ne se côtoient plus.