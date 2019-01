VIDÉO – "Game of Thrones" : la date de diffusion de la dernière saison enfin dévoilée, découvrez la nouvelle bande-annonce

Le compte à rebours a commencé pour les fans de "Game of Thrones". La chaîne HBO a enfin annoncé dimanche soir la date de diffusion de la huitième saison de la série créée par David Benioff et D.B. Weiss. Il faudra donc attendre le 14 avril pour découvrir les six épisodes qui composeront l'ultime mouture d'un des programmes les plus populaires à travers le monde.





Après un teaser dévoilé durant les Golden Globes la semaine dernière, HBO livre de nouvelles images dans lesquelles on retrouve les trois enfants Stark enfin réunis. On peut notamment voir Jon Snow, Arya et Sansa Stark qui avancent dans la crypte familiale au milieu des statues représentant leurs parents défunts qui leur susurrent des messages. Ils finissent par se retrouver devant leurs propres effigies tandis qu'un souffle glacé vient les perturber.