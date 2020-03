"Quotidien" est réduit d'une heure, mais reste en direct sur TMC

C'était l'une des dernières émissions à avoir tenu bon. A partir de ce mercredi 25 mars, "Quotidien" va devoir subir quelques modifications pour faire face à l'épidémie de coronavirus. Alors que Cyril Hanouna présente désormais "Touche pas à mon poste" en direct de chez lui, Yann Barthès continuera bien à animer le talk-show de TMC en plateau entouré de ses chroniqueurs. Mais à partir de ce mercredi soir, l'émission, tournée désormais sans public, sera réduite d'une heure.

"Il s’agit de la dernière émission en format normal, à partir de demain (ndlr : mercredi), on adapte les horaires d’ouverture. Le magasin ouvrira ses portes à 20h15", a expliqué l’animateur mardi soir. "Donc on sera plus sur une ambiance 20h30-21h, on aura donc mangé et on sera en pyjama ou nus pour certains", a-t-il ajouté avec humour.