Brandon, Brenda, Dylan... : la série "Beverly Hills" bientôt de retour sur les écrans avec le casting original ?

Le précédent reboot de "Beverly Hills", simplement baptisé "90210 Beverly Hills - Nouvelle génération", avait démarré sur les chapeaux de roue sur la chaîne américaine The CW en 2008 avant de disparaître faute d'audience cinq ans plus tard. Jenni Garth, Tori Spelling et Shannen Doherty y avaient repris leurs rôles respectifs le temps de quelques épisodes. La présence de l'interprète de Brenda Wlash, qui avait quitté le show original avec fracas au milieu des années 1990, n'a pas été confirmée pour cette nouvelle mouture. Idem pour celle de Luke Perry (Dylan McKay), actuellement cantonné au rôle de père d'un des jeunes héros de la série "Riverdale". On sort déjà le popcorn dans l'attente de découvrir ce que sont devenus les ados tête à claques du quartier le plus huppé de Los Angeles.