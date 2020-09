Carole en larmes après son élimination : "Je n’étais pas venue à Koh-Lanta pour jouer à la maman"

J’étais là pour l’aventure, pour me dépasser et aussi prendre une revanche sur la vie

J’étais là pour l’aventure, pour me dépasser et aussi prendre une revanche sur la vie - Carole

Vous savez, j’avais déjà compris ce qui allait se passer. Lorsqu’on a terminé le jeu de la roue, j’ai regardé les membres de mon équipe et je les ai vu baisser la tête. C’est là que j’ai compris que c’est moi qui allait sortir. J’étais préparée mais lorsque Denis a dit mon nom, c’est comme si tout s’était effondré. Et là, j’ai de la peine, vraiment de la peine. Parce que moi je voulais aller jusqu’au bout. Sans parler du fait que le conseil, c’est quelque chose de vraiment très impressionnant.

Carole, vous êtes une téléspectatrice fidèle de" Koh-Lanta". Avec le recul qu’auriez-vous pu faire pour ne pas être éliminée si vite ?

J’aurais dû être un peu plus stratège. J’ai fait confiance, Matthieu m’avait dit qu’on était une famille. Et dans le Sud, quand on dit le mot "famille", c’est vrai ! Alors j’ai laissé mes sentiments, j’ai laissé ma confiance. J’ai tout laissé.

Lors de la discussion sur le camp, vous expliquez aux membres de l’équipe que vous n’étiez pas venue à Koh-Lanta pour jouer à la maman. C’est vraiment comme ça qu’ils vous considéraient ?

On en est arrivé là parce que certains soirs, lorsqu’il pleuvait et qu’il faisait froid, j’étais là pour leur remonter le moral. Ils me disaient 'tu as l’âge d’être notre maman'. Je ne me voyais pas comme ça, mais bon. J’étais là pour soigner les blessures et raconter des blagues avant qu’ils ne s’endorment. Mais moi, je n’étais pas venue pour jouer à la maman.

Que vouliez-vous démontrer en venant à Koh-Lanta ?

J’étais là pour l’aventure, pour me dépasser et aussi prendre une revanche sur la vie. Pas pour être une maman.

Qu’entendez-vous par revanche sur la vie ?

Disons que j’ai traversé des péripéties qui m’ont marquée. Professionnellement j’ai rêvé d’être coiffeuse, ce que j’ai été pendant plusieurs années. J’ai dû arrêter parce que je finissais tard et que je devais élever mes enfants toute seule lorsque j’ai divorcé de mon mari. Je n’avais pas ma maman, je ne pouvais me payer de nounou et j’ai dû m’organiser autrement.