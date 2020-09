"Combien ils sont ?!" : Musical Kids, la première chorale de "The Voice Kids", a surpris le jury

L’UNION FAIT LA FORCE - Le groupe, composé de cinq filles et un garçon âgés de 10 à 15 ans, a intrigué les coachs avec sa version de "The Show must go on " de Queen. Deux d’entre eux ont tout donné pour les convaincre de rejoindre leur équipe.

Des bancs de l’école au plateau de The Voice Kids. Ils sont six, ont entre 10 et 15 ans et partagent le même amour de la scène. Passionnés de comédie musicale qu'ils étudient dans le même établissement, les membres du bien nommé groupe Musical Kids ont marqué l'histoire du télécrochet de TF1 en devenant la première chorale à se présenter lors des auditions à l'aveugle. "On ne chante pas comme une chorale d’église mais comme un ensemble de comédie musicale vivant, qui défend des valeurs avec beaucoup de puissance", explique Lucas, 15 ans, seul garçon de la bande. Leur point fort ? "Nos harmonies... Enfin, si elles sont justes", s'amusent en choeur les chanteurs, bien déterminés à faire se retourner les quatre coachs avec leur interprétation de The Show must go on de Queen.

D'emblée, Jenifer tique. "Combien ils sont ?", demande-t-elle. Intrigué, Soprano tente le coup et est le premier à se retourner. "Vous n’êtes pas prêts", lâche-t-il à ses collègues, un énorme sourire aux lèvres. Les trois autres se triturent l'esprit, incapables de se représenter ce qui se joue dans leur dos. Jenifer est d'abord persuadée qu’il ne s’agit que d’une seule personne avec une pédale enregistrant les voix, "comme Al.Hy", son talent de la saison 1 de The Voice. Puis elle envisage les hypothèses les plus folles, comme celle "d'un humain avec plein de têtes". Patrick Fiori se retourne à la toute fin de la prestation et félicite les jeunes chanteurs d'un "Vous êtes magnifiques". De son côté, Kendji Girac confesse avoir "eu peur" de se retourner en comprenant qu'il y avait plus d'un talent

De quoi réjouir le chanteur corse et le rappeur marseillais, adversaires d'un soir pour convaincre les Musical Kids de rejoindre leur équipe. "Au coaching, on peut s'amuser avec les harmonies. On peut tout faire", commence Soprano. "On peut faire tellement de choses qu’il faut faire attention. Parce que, du coup, au niveau des harmonisations, ce que vous nous avez proposé n’était pas tout le temps juste (...). Il y a du travail, c’est sûr. En revanche, ce qu’on ressent, c’est le coeur, l’envie et l’énergie. Et avec ça, on peut aller très très loin", poursuit Patrick Fiori, utilisant le mot magique. Car la légende urbaine veut qu'à chaque fois qu'il prononce le mot "coeur" dans The Voice Kids, les talents le choisissent. La chorale n'a pas dérogé à la règle en faisant de lui son coach pour le reste de l'aventure.

Delphine DE FREITAS