"The Voice" : que vont-ils chanter en finale ce soir ? Antoine, Abi, Gustine et Tom nous dévoilent leurs indices

Ils ne sont plus que quatre en compétition. Qui de Gustine, Abi, Antoine ou Tom remportera la grande finale de "The Voice 2020", diffusée ce samedi sur TF1 à partir de 21h05 ? Si leurs prestations ont déjà été enregistrées, épidémie de Covid-19 oblige, c'est en direct et aux côtés de leurs coachs respectifs qu'ils découvriront le nom de l'heureux élu - contrairement donc à la demi-finale où ils avaient appris les résultats en visioconférence depuis chez eux. "C'était très particulier car on était loin des autres talents", se rappelle Abi, talent de l'équipe de Marc Lavoine.

S'ils n'ont pas le droit de dévoiler le titre qu'ils vont chanter samedi soir, ils ont en revanche accepté de nous donner un petit indice. "Je vais chanter une chanson d'amour d'une grande dame de la chanson française qui est encore là", dévoile Gustine, la protégée de Lara Fabian. "Pour la finale, je vais jouer la carte de l'émotion sur un gros titre, mais je ne vous en dirais pas plus !", s'amuse pour sa part Tom Rochet, de l'équipe d'Amel Bent. Pour Abi, ce sera "un classique de la soul et du RnB chanté par une femme" tandis qu'Antoine promet une chanson qui va révéler un autre aspect de sa personnalité. "Un indice ? Je dirais la moustache !"

Et quand on leur demande pourquoi il faudrait voter pour eux, certains talents bottent en touche. "Je ne peux pas répondre à cette question, c'est au public de décider", considère Abi qui espère juste qu'il pourra "toucher les gens". Idem pour Gustine qui sera "très touchée" si le public la désigne grande gagnante. Quant à Antoine, il aimerait faire honneur à son coach et lui offrir sa première victoire. "Si vous aimez ce que je fais, votez pour moi parce que je pense que j'ai été fidèle à moi-même tout au long de l'aventure. Je n'ai pas cherché à plaire à tout prix", estime-t-il. Pour Tom enfin, ce serait une façon de réaliser son rêve. "Moi j'ai envie de gagner de "The Voice" ! Je pense que j'ai montré que je pouvais être un chanteur et que je pouvais transmettre de l'émotion et de la joie de vivre".