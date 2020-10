Jacques Pradel : "Les serial killers sont la face sombre de l’Amérique d’aujourd’hui"

"Le Picasso du crime", "The Lady Killer" et "le Clown tueur". Des surnoms qui font froid dans le dos et convoquent le souvenir de trois des pires tueurs en séries qu'aient connus les Etats-Unis. L'émission Chroniques criminelles, diffusée ce samedi 31 octobre sur TFX, lève le voile sur la personnalité de ces hommes responsables de la mort de plus d'une centaine de personnes. Un numéro spécial sur lequel revient pour nous Jacques Pradel, qui narre cet effrayant récit.

Pourquoi sommes-nous tant fascinés par les serial killers ?

Même si on est frappé par leur horreur, je pense qu’il y a un phénomène banal de fascination et de répulsion qu’on éprouve tous devant les grands faits divers. Les questions que se pose tout le monde sur ce type de crimes abominables sont : "Mais comment et pourquoi en sont-ils arrivés là ? Comment choisissent-ils leurs victimes et quelle est la personnalité profonde de ces gens, qui demeure souvent un mystère ?" On sait très bien qu’on n’arrivera jamais à savoir à 100% exactement pourquoi ils ont fait ça car ils le cachent et souvent se le cachent. C’est en essayant de décrypter le comment qu’on peut comprendre peut-être le pourquoi. Et c’est ce qu’on fait dans Chroniques criminelles. Sans complaisance macabre ou morbide, on expose les faits avec une volonté de décryptage.

L’émission du 31 octobre revient notamment sur le parcours meurtrier de trois hommes qui ont fait trembler les Etats-Unis : Samuel Little, Ted Bundy et John Wayne Gacy. Pourquoi ces trois tueurs ont-ils marqué l’histoire de la police américaine plus que les autres ?

On ne va évidemment pas faire un hit parade morbide mais ils sont tous les trois remarquables par le nombre extraordinaire de leurs victimes. Après être passé sous les radars pendant des dizaines d’années, Samuel Little a avoué très tardivement 93 meurtres - ce qui en fait un des pires criminels de l’histoire des Etats-Unis. Pour Ted Bundy, on s’est arrêté au nombre de 36 victimes mais les enquêteurs chargés du dossier pensent qu’il a dû tuer une cinquantaine de jeunes filles. Plus de 30 corps ont été retrouvés sous le plancher de la maison de John Wayne Gacy. Ce qui est aussi fascinant et qui se retrouve dans le cas d’autres tueurs en série, comme les Français Francis Heaulme et Michel Fourniret, c’est qu’ils ont curieusement une espèce de mémoire absolument implacable. Ils se souviennent de tout : du temps qu’il faisait, du visage de leurs victimes et des circonstances dans lesquelles ils les ont piégées. C’est absolument glaçant. Ça pose des questions auxquelles on a tenté de répondre avec nos invités, dont Marie-Laure Brunel Dupin qui est une des rares profileuses françaises de la gendarmerie, même si le terme ne lui convient pas. L’historien spécialiste des Etats-Unis François Durpaire essaie lui de nous aider à comprendre le contexte de ces meurtres de serial killers qui sont la face sombre de l’Amérique d’aujourd’hui.