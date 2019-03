Promouvoir la place des femmes à la télé ?

Une charte pour les femmes dans les médias sera signée ce mercredi dans le bureau du ministre de la Culture, Franck Riester. L'association "Pour les Femmes Dans les Médias", qui est à son origine, a pour objectif de promouvoir la place et les conditions des femmes dans la production audiovisuelle. Pour cause, 20% d’entre elles sont encore confrontées à des situations de harcèlement sexuel durant leur carrière. Pourtant, 80% des employeurs n'ont pas mis en place des actions de prévention. La charte vise notamment à responsabiliser les entreprises.



