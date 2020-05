Propos polémiques sur la police : Angèle et Slimane apportent leur soutien à Camélia Jordana

Les propos de Camélia Jordana, samedi dernier sur le plateau de l'émission de France 2 "On n’est pas couché", n’en finissent plus de faire réagir. D’abord condamnés par les syndicats de police et par le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner, ils ont été débattus sur de nombreux plateaux de télé et sur les réseaux sociaux où les internautes s’affrontent avec une rare violence.

"Il y a des milliers de personnes qui ne se sentent pas en sécurité face à un flic, et j’en fais partie", avait notamment déclaré la chanteuse et comédienne de 27 ans, ajoutant que "des hommes et des femmes se font massacrer (par la police -ndlr) quotidiennement en France, pour nulle autre raison que leur couleur de peau."