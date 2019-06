Propos sexistes sur l'affaire Neymar : Géraldine Maillet défend son compagnon Daniel Riolo

Sur le plateau de "TPMP", Cyril Hanouna a fait réagir ses chroniqueurs et plus précisément Géraldine Maillet, la compagne de Daniel Riolo. Celle-ci a expliqué qu'elle n'avait pas trouvé ça drôle et qu'elle l'avait fait savoir à son compagnon. "Bien sûr que ce n'est pas drôle, c'était raté et déplacé. J'ai envoyé un texto dans l'émission pour dire que ce n'était pas drôle, mais ça ne méritait pas une suspension d'antenne", a toutefois tempéré la jeune femme, considérant la blague comme très gênante mais "totalement décorrélée de l'histoire du viol".





"Deux heures d'émissions en direct depuis 12 ans avec un côté café du commerce, ce n'est pas toujours évident", a poursuivi la romancière, avant de défendre son compagnon de manière plus appuyée : "Mais les footballeurs sont connus pour quitter leur femme, les historiques, et prendre des top models. C'est affreux mais c'est comme ça. (…) Moi, je pense que ce n'est pas illégal de se moquer du physique d'une femme... C'est pas illégal de dire à mamie qu'elle est vieille, ou de dire à Valérie Benaïm qu'elle a de la moustache ou à Kelly Vedoveli que ce n'est pas un prix Nobel comme on le fait autour de cette table".