Que faut-il regarder à la télé ce jeudi soir ?

Le nouveau jeu "The Bridge, le trésor de Patagonie" sera lancé ce jeudi à 21 heures sur M6. Il consiste à construire un pont pour rejoindre un trésor sur une île. Ensuite, le documentaire "Le Plus Bel Ami de l'homme", une histoire qui raconte la relation entre les chiens et les hommes, sera diffusé sur France 2. Enfin, la troisième partie de "Sissi face à son destin" reste un rendez-vous à ne pas manquer sur TMC.



Ce jeudi 3 janvier 2019, Thierry Moreau, dans sa chronique "Les Médias", nous présente ce qu'il ne faut pas manquer à la télé ce jeudi soir. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 03/01/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.