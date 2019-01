Que vaut la saison 3 de "True Detective" avec Mahershala Ali ?

Comme dans la première saison, cette nouvelle intrigue nous fait voyager dans le temps aux côtés de Wayne. On le suit en 1980, au moment de la disparition des enfants, en 1990 alors que de nouveaux éléments relancent l'enquête, puis 25 ans plus tard alors qu'une équipe de télévision réalise un documentaire sur une affaire bien plus complexe qu'elle n'y parait. Si la mise en scène est extrêmement soignée, on retrouve ce qui avait fait le sel de la première enquête : un générique hypnotisant, une atmosphère vénéneuse et des personnages torturés. Nic Pizzolatto a véritablement repris du poil de la bête. Et il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Comme il l'a confié à "Entertainment Weekly", il a déjà une idée pour une saison 4. "Et c'est violent. Vraiment très violent (…). C'est un peu fou et je pense qu'elle doit mûrir encore un moment".





"True Detective", saison 3, 8 épisodes. Diffusion hebdomadaire à partir du 14 janvier sur OCS City Génération HBO en US +24.