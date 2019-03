Quel avenir pour la série "Riverdale" après la mort de Luke Perry ?

Mais qu'adviendra-t-il de la suite ? Déjà renouvelée pour une saison 4, "Riverdale" aura à charge d'honorer la mémoire de Luke Perry en offrant une sortie digne de ce nom à son personnage. "Le meilleur parent de la série", assure TV Line, avec qui on ne peut qu'être d'accord. Alors que certains jouent de leurs réseaux mafieux pour prendre la main sur la ville et que d'autres se laissent tenter par une secte, lui est toujours resté droit dans ses bottes et n'a été qu'amour pour son fils et ses amis, hébergeant même le jeune Jughead (Cole Sprouse) quand il en a eu besoin. Le bon gars par excellence, comme si Dylan de "Beverly Hills" avait eu des enfants...





On imagine donc mal Fred Andrews quitter la ville en laissant seul son fils Archie, plutôt perturbé dans cette saison 3 après un passage en centre de détention juvénile. On opte pour un décès, qui entraînera forcément le retour de la mère de l'adolescent (Molly Ringwald) et le début d'un deuil éprouvant, les deux héros partageant une relation fusionnelle. De quoi annoncer un avenir bien sombre pour le jeune homme et forcer les scénaristes à retrouver un peu de sérieux après des aventures tellement improbables qu'on se demande encore pourquoi on persiste à regarder.