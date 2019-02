Qui seront les vainqueurs des César ? Le seul qui a déjà gagné… c’est Jeff Tuche !

Difficile d'anticiper l’issue de la 44e cérémonie des César. Si "Le Grand Bain" de Gilles Lellouche et "Jusqu’à la garde" de Xavier Delastrade dominent les nominations, avec 10 citations chacun, la grande soirée annuelle du cinéma français s’annonce plus ouverte que jamais. L’an dernier, le puissant "120 battements par minute" de Robin Campillo avait les faveurs des pronostics et s’était imposé avec 6 récompenses, dont celle du meilleur film.





Une catégorie où s’affrontent ce soir 7 longs-métrages très différents les uns et les autres. Des comédies ("Le Grand Bain", "En Liberté"), des drames ("Pupille", "Jusqu’à la garde"), le biopic d’un chanteur imaginaire ("Guy"), un western ("Les frères Sisters") et un grand film historique ("La Douleur"). Difficile de faire plus éclectique ! Notons que derrière la caméra, on trouve six hommes et une seule femme, Jeanne Herry, également nommée dans la catégorie meilleur réalisateur.