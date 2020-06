"Questions pour un champion" : Julien Lepers ne percevra pas les 3,4 millions d'euros qu'il demandait

Contacté par nos confrères, Julien Lepers n'a pas souhaité s'exprimer sur ce qui appartient à sa vie privée, mais son avocat Pierre-Olivier Lambert a confirmé que l'ancien animateur phare de France 3 a fait appel de ce premier jugement, après trois ans de procédures et un renvoi en audience de départage. "En ne voulant pas attribuer des montants trop importants, le conseil de prud'hommes n'a pas été très courageux. Mais on gagnera le deuxième round. Nous avons tous les éléments pour prouver qu'on ne peut pas licencier une personne parce qu'on estime qu'elle est devenue ringarde", a déclaré Maître Lambert au Parisien .

D'après Julien Lepers, son licenciement était fondé sur une discrimination en raison de l'âge. Il s'appuyait notamment sur les propos de Delphine Ernotte-Cunci, la présidente de France Télévisions qui avait déclaré en septembre 2015 sur Europe 1 "On a une télévision d'hommes blancs de plus de 50 ans, et ça, il faut que ça change". "C'est un licenciement abusif en plein mois de février où l'on a attendu le lendemain de l'enregistrement de 42 émissions pour me dire que c'était fini. Je n'ai même pas pu dire au revoir aux 2,2 millions de téléspectateurs qui me regardaient", avait expliqué Julien Lepers en mars 2018 devant le conseil des prud'hommes.