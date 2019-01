Qui a fait les meilleures audiences ?

Sur le top 100 du classement des meilleures audiences de la télévision en 2018, 91 places du podium sont attribuées à TF1. La finale de la Coupe du monde entre la Croatie et la France a réuni notamment 19,4 millions de téléspectateurs et 81,9% de part d'audience. Le top 100 réunit néanmoins tous les genres dont la politique et les divertissements. Thierry Moreau présente ce qu'il ne faut pas rater à la TV ce mercredi.



Ce mercredi 2 janvier 2019, Thierry Moreau, dans sa chronique "Les Médias", revient sur les médias qui ont fait les meilleures audiences en 2018. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 02/01/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.