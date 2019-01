Qui est Darren Criss, l'interprète du tueur de "The Assassination of Gianni Versace" sur Netflix ?

Avec sa gueule d'ange et ses lunettes de premier de la classe, on lui donnerait le Bon Dieu sans confession. Dans "American Crime Story : The Assassination of Gianni Versace", la série de la chaîne FX qui débarque ce vendredi sur Netflix, Darren Criss incarne Andrew Cunanan, le mystérieux assassin du célèbre couturier italien tué de deux balles dans la tête le 15 juillet 1997 à Miami Beach. Face à Edgar Ramirez, qui campe un Gianni Versace plus vrai que nature, le comédien de 31 ans incarne un tueur en série aussi fascinant qu'effrayant. Un rôle en or qui a lui a valu du Golden Globe du meilleur comédien dans une mini-série.





Né le 5 février 1987 à San Franciso d'une mère philippine et d'un père américain, Darren Criss a toujours voulu devenir acteur. Fasciné par le théâtre et la musique dès son plus jeune âge (il a commencé les cours de violon à 5 ans), il participe à de nombreuses pièces de théâtre. En 2012, il se fait remarquer en remplaçant pendant trois semaines Daniel Radcliffe sur scène dans "How to Succeed in Business Without Really Trying". Quelques apparitions à la télévision plus tard, il tape dans l'œil de Ryan Murphy (également à l'origine d'"American Crime Story"), qui lui confie en 2010 le rôle de Blaine Anderson, un étudiant ouvertement gay dans "Glee".