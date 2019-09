Qui est Hugo Philip, le mannequin de "Danse avec les stars" ?

BEAU GOSSE - C'est le playboy de "Danse avec les stars 10". Hugo Philip, 29 ans, est plus à l'aise sur les réseaux sociaux que sur la piste de danse. "Je ne suis pas un grand danseur", explique à Télé Loisirs le compagnon de Caroline Receveur.

"J'ai toujours aimé la danse mais je ne suis pas un grand danseur", explique-t-il dans une première interview accordée à Télé Loisirs . Mais son objectif est simple : "M'amuser mais aussi gagner". Ses premiers concurrents, la chanteuse Liane Foly, et les comédiens Linda Hardy ("Demain nous appartient") et Azize Diabaté ("Les Bracelets rouges"), sont désormais prévenus.

Attiré par le "challenge sportif" de l'aventure, Hugo Philip n'aura pas trop d'efforts physiques à faire en amont, à en juger par les muscles qu'il dévoile sur ses réseaux sociaux. À son actif ? Sept ans de football et d'athlétisme à haut niveau. C'est avec du fitness, du CrossFit ou de la boxe qu'il se maintient en forme désormais. Et tant pis s'il est estampillé beau gosse de cette nouvelle promotion. "Je sais qu'on va me demander de danser torse nu. Je vais m'entraîner au mieux pour être satisfait de mon corps", glisse-t-il à Télé Loisirs. On voit mal ce qu'il pourrait faire de plus mais bon...