Qui est le "journaliste gilet jaune" qui a pris à partie Jean-Michel Aphatie ?

En 2005, la chaîne américaine CBS fait un article sur les paparazzis et interroge Rylewski, "un paparazzi bien connu" qui pose certaines conditions : il ne souhaite pas apparaître à l'écran. "Je ne veux pas que les personnes me reconnaissent dans la rue, sinon ma couverture est foutue", affirme-t-il. Puis de raconter que pour un cliché de Nicole Kidman et Toby McGuire, il a empoché 87.000 dollars.





Il a aussi les faveurs du L.A Times qui consacre un article aux paparazzis et on apprend qu'il a travaillé comme paparazzi à Los Angeles pendant plusieurs années et qu'il a passé un mois en prison pour s'être battu avec un rival. Puis l'immigration américaine s'en mêle et il est expulsé : son visa ayant expiré six ans auparavant.





Interrogé par nos confrères du journal suisse, Le Matin, après avoir diffusé une vidéo où il demandait à Franck Dubosc s'il soutenait toujours les gilets jaunes, il explique qu'il n'a pas de problèmes pour boucler ses fins de mois mais se dit sympathisant des Gilets jaunes. "Je suis d’accord avec la plupart de leurs revendications. Je pense par exemple qu’il faut un certain dégraissage de l’État et surtout beaucoup plus de transparence sur l’utilisation des finances publiques", note-t-il.