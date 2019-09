Qui est Paul Pairet, le remplaçant de Jean-François Piège dans "Top Chef" ?

NOUVELLE RECRUE - Pour la 11e saison de "Top Chef", exit Jean-François Piège. Le chef doublement étoilé sera remplacé par Paul Pairet, un poids-lourd de la profession encore méconnu du grand public.

Il était là depuis 2010. Mais pour la 11e saison de Top Chef, on ne verra plus Jean-François Piège. Le chef deux-étoiles au Guide Michelin pour son "Grand restaurant" et une pour "La Poule au pot" a décidé de tourner la page. En marge de sa conférence de presse de rentrée, M6 a dévoilé mardi l'identité de son futur remplaçant : Paul Pairet. Elu meilleur restaurateur en 2018 (par le guide des Grandes tables du monde), le chef n'est pas le premier venu. Il est notamment à la tête d'Ultraviolet, un restaurant très coté à Shanghai, qui lui a permis de récolter trois étoiles.

Dans ce restaurant, l'expérience est unique et atypique : un table est dressée pour dix convives qui ne savent pas où ils mangent. Tous arrivent dans le lieu maintenu secret, et seul le chauffeur connait l'adresse. Ils dégustent ensuite le repas où le chef laisse libre à court à sa créativité. Une offre unique et atypique, composée de 22 plats ou bouchées, et une cuisine tournée sur la gastronomie française. Une expérience qui a un coût : comptez environ 800 euros par personne pour s'évader le temps d'un repas. Seulement, le succès ne se dément pas, il faut généralement réserver entre six mois et un an à l'avance pour être sûr d'avoir une place.