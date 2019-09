Qui est Sami El Gueddari, l’athlète paralympique de "Danse avec les stars" ?

RENCONTRE - C’est le premier athlète handisport à tenter sa chance sur le parquet de "Danse avec les stars." Avant le coup d’envoi de la saison 10, samedi soir sur TF1, l'ancien nageur Sami El Gueddari nous a confié ses attentes. S'il compte sur sa participation au programme pour changer le regard sur le handicap, le partenaire de Fauve Hautot se prépare pour aller le plus loin possible dans la compétition.

Sur le parquet, Sami va danser avec la populaire Fauve Hautot. "Je l’ai trouvée hyper à l’aise tout de suite", avoue l’athlète. "Mon handicap, j’en parle librement. Je lui ai expliqué comment ma prothèse fonctionne. Et je lui ai demandé de ne pas nous mettre de limite. C’était ma plus grosse appréhension : avoir une partenaire qui n’ose pas. Qui me ménage et me propose des pas trop simples. Non, non. J’ai envie de faire le mieux possible."