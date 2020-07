Racisme, intimidation, insultes : le "Ellen DeGeneres Show" fait l'objet d'une enquête interne

Et pourtant, ces accusations ne datent pas d'hier, comme le rappelle Variety . Cela fait un moment que des employés du "Ellen DeGeneres Show" se plaignent d'allégation de racisme, d’intimidations et d’insultes. Au printemps dernier, Variety révélait que les employés du talk-show avaient subi une baisse salariale de 60% sans en avoir été préalablement avisés. Un salarié affirmait également avoir été licencié après une hospitalisation résultant d’un accident de voiture.

Le site web américain BuzzFeed a également publié mi-juillet une enquête dans laquelle une dizaine d'employés de la production décrivaient l'ambiance malsaine qui règne sur le plateau ainsi que les comportements racistes. Comme faire des "blagues" sur le fait de confondre deux employés noirs qui portaient la même coiffure. Un employé afro-américain raconte même qu'il a été insulté après avoir osé demander une augmentation à son supérieur alors qu'il venait d'apprendre qu'il était payé deux fois moins qu'une personne blanche au même poste. "Je suis désolé, mais je ne connais que les noms des personnes blanches qui travaillent ici", lui aurait également lancé un collègue lors d'une soirée

Dans une lettre commune adressée à Buzzfeed, les producteurs exécutifs de l'émission Ed Glavin, Andy Lassner et Mary Connelly ont réagi à ces allégations. “Nous avons le cœur brisé et nous sommes désolés d’apprendre que même des personnes de notre famille de producteurs ont vécu une mauvaise expérience. Ce n’est pas ce que nous sommes et ce que nous nous efforçons d’être, ni la mission qu’Ellen nous a fixée”, déclarait le groupe. “La responsabilité de l’émission d’Ellen est entièrement la nôtre. Nous prenons tout cela très au sérieux et nous réalisons, comme beaucoup de personnes dans le monde, que nous devons faire mieux, que nous nous engageons à faire mieux et que nous ferons mieux”, ont-ils ajouté. Visiblement cela n'a pas suffi.