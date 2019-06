Radio : 80% des invités sont des hommes

Entre 2007 et 2017, le nombre d'hommes parmi les invités politiques des émissions matinales radios est passé à 80% selon l'INA. Cette étude, publiée lundi, révèle aussi que les politiques arrivent loin devant les autres représentants intervenus à l'antenne. Parmi ces derniers, il y a ceux qui y ont abordé l'environnement, avec un pourcentage de 0,9%. Toutefois, les chiffres de 2018 et 2019 pourraient encore changer la donne. A découvrir également : des extraits et quelques infos sur la saison 3 de la série à succès mondial "La Casa de Papel".



Ce mardi 4 juin 2019, Thierry Moreau, dans sa chronique "Les médias", nous présente les chiffres de l'INA sur les invités des émissions matinales radios et des extraits de la saison 3 de "La Casa de Papel". Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 04/06/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.