Peut-on voter pour la France ? 5 questions que vous allez vous poser en regardant l’Eurovision

Les amoureux du kitsch et du comptage de points en anglais l'attendent depuis un an. Le 64e concours Eurovision de la chanson déroulera sa grande finale samedi 18 mai, après deux semaines de préparatifs intensifs pour ses candidats, deux demi-finales diffusées en direct en Mondovision et des milliers de sequins sacrifiés sur l'autel de la mode outrancière du "plus ça brille et mieux ça passe à l'écran".





On le répète tous les ans, mais la France n'a plus gagné la compétition depuis Marie Myriam en 1977. Et ça commence à faire long... On n'est pas passé loin avec Amir et son culte "youhou" qui ont échoué à la sixième place en 2016. Et si Bilal Hassani faisait mieux ? Classé dans le top 5 des bookmakers, le jeune homme de 19 ans, qui adore autant les perruques que les internautes aiment l'insulter, pourrait bien être couronné "Roi" de l'Eurovision avec son morceau du même nom. On a rassemblé cinq questions que vous vous poserez sans doute devant votre petit écran le jour J.