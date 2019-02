"Rendez-vous en terre inconnue" : Franck Gastambide est (encore) très en colère contre Frédéric Lopez

"C’était trop brutal. J’ai été à deux doigts de partir ! Le type avec qui je parle au téléphone depuis plusieurs jours, et qui me rassure, me fait ce coup-là. On est sur France télévisions, chaîne de la bienveillance, pas chez Cyril Hanouna ! J’avais l’impression qu’on ouvrait la cage aux requins", a conclu le comédien, blessé par cette histoire.





Quant à Frédéric Lopez, également présent durant la conférence de presse (les deux hommes ont pris le soin de ne pas se croiser), il a lui aussi joué la carte de la sincérité. "Au moment, où je vous parle, j’ignore si Franck me fait vraiment la gueule ou pas. Je ne l’ai pas recroisé depuis qu’on s’est quittés à l’aéroport de Roissy, en septembre dernier. Quand il est rentré de voyage, je lui ai envoyé un texto pour lui demander comment ça s’était passé. "Tu n’avais qu’à être là", m’a-t-il répondu 24 heures plus tard. Plus de message, depuis. Je ne sais pas si c’était une bonne idée ou pas d’organiser ce faux départ. Franck a parlé de trahison. Demandez-lui, vous, s’il m’a pardonné..." . Visiblement pas.