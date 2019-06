Rentrée chargée pour Combal ?

Ce soir, Camille Combal débarque sur TF1 avec une nouvelle émission qui s'intitule "Plan C". Elle sera diffusée à 23h20. Voilà comment ça va se passer : Camille Combal va s'amuser avec des stars, faire des défis et s'inviter chez des gens au hasard sans prévenir pour dîner. Que va-t-il faire de "Qui veut gagner des millions" ? A découvrir également : Le gros coup de gueule de Cyril Lignac. La téléréalité complexe les jeunes.



Ce vendredi 14 juin 2019, Thierry Moreau, dans sa chronique "Les Médias", nous parle de la nouvelle émission "Plan C" de Camille Combal. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 14/06/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.