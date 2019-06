Les téléspectateurs de "Demain nous appartient" retiennent leur souffle pour Karim

Ce lundi 10 juin, TF1 offrait les honneurs du prime à son feuilleton quotidien "Demain nous appartient". Intitulé "Le Piège", le téléfilm divisé en deux parties est arrivé en tête des audiences avec 4 millions de téléspectateurs au rendez-vous (19,3% de part de marché). Réalisé par Thierry Peythieu, il raconte le cauchemar dans lequel se retrouvent plongées Chloé (Ingrid Chauvin), Anna (Maud Baecker) et Rose (Vanessa Demouy), prises en otage alors qu'elles étaient parties faire une randonnée dans l’arrière-pays sétois.





"Pour une fois, on a un scénario avec un début et une fin !", nous confiait avec amusement Ingrid Chauvin en interview. Et en parlant de fin, elle a laissés les fans de la série sous le choc, le prime se concluant sur une fusillade. Clara la preneuse d'otage a tiré sur Karim, qui s'effondrait au sol. Transporté d'urgence à l'hôpital, son sort est incertain. De quoi bouleverser les fidèles qui attendent avec impatience le sort qui lui a été réservé dans l’épisode de ce soir, mardi 11 juin, à 19h20...