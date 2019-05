Une pétition lancée pour sauver "Soir 3", le JT historique de France 3

France Televisions veut faire peau neuve. Alors qu'on vient d'apprendre la disparition de "C'est au programme", l'émission matinale de Sophie Davant sur France 2, on apprend que c'est le JT "Soir 3" qui pourrait être menacé. La direction de France TV prévoit en effet de transférer sur Franceinfo ce programme phare de France 3 depuis quarante ans. Depuis la fuite de cette hypothèse dans la presse, les téléspectateurs se mobilisent pour sauver cette émission. Une pétition a été lancée par quatre maires ruraux sur le site de Change (pétition disponible ICI). Elle est en phase d'atteindre les 5000 signatures.





Sur le site de Change, on peut lire : "La présidence de France Télévisions a décidé de supprimer le Soir 3 , la dernière édition du soir sur une chaîne généraliste ! Depuis 40 ans ce journal rencontre un succès qui ne se dément pas ! En voulant la faire basculer sur France Info , la direction enlève aux téléspectateurs de France 3 un rendez vous d’information qui touche entre 500 000 et 1 million de téléspectateurs ! Information , réflexion , regard sur l’Europe et le monde ....Nous voulons que ce rendez vous reste sur France 3 par respect pour les téléspectateurs mais aussi pour notre travail au quotidien pour construire cette édition !! Nous avons besoin du soutien de toutes et de tous pour que la direction de France Télévisions maintienne le Soir 3 sur France 3 !!"





La direction de France Télévisions, qui veut "passer à la vitesse supérieure" pour Franceinfo, songe à diffuser ce programme d’abord sur la chaîne d’info en continu, à partir de 22h30, avant une rediffusion sur France 3.