REPLAY - Koh Lanta, épisode 10 : Cindy maîtresse du jeu, Maxime isolé et Angélique éliminée

Et si la meilleure aventurière cette année, c'était elle ? Ce vendredi soir, dans le 10e épisode de "Koh-Lanta : la guerre des chefs", Cindy - que tout le monde prenait pour une blonde ingénue - a prouvé une fois de plus qu'il fallait se méfier des apparences. Forte de son collier d'immunité qu'elle garde bien au chaud dans son sac, cette fine stratège s'est encore distinguée. Après avoir avalé des cafards, des scarabées et un énorme coquillage la semaine dernière, Cindy a prouvé une fois de plus qu'elle était une redoutable candidate au cours de l'épreuve de confort.





Divisés en deux équipes, les aventuriers se sont affrontés au tir à l'arc. Alors que Maxime (censé exceller dans cette discipline, puisqu'il donne des cours de tirs aux enfants) pensait qu'il allait donner une bonne leçon à ses camarades, il s'est fait humilier par Cindy qui a permis à son équipe de prendre l'avantage et de profiter d'une parenthèse enchantée. Accompagnée de Steeve, Maud, Chloé, Nicolas, elle a donc passé la nuit dans un village local où le petit groupe s'est régalé avant de dormir dans des lits. Steeve en a profité, au passage, pour se rapprocher du clan formé par les autres aventuriers et s'assurer de ne pas être éliminé du jeu.